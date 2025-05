Il Pisa Sporting Club premiato in Sala delle Baleari per la promozione in serie A

Cerimonia di premiazione questa mattina, lunedì 12 maggio, nella SaladelleBaleari di Palazzo Gambacorti, del PisaSportingClub da parte del sindaco Michele Conti, per la promozione in serie A. Presenti tutti i calciatori, il tecnico Filippo Inzaghi con lo staff tecnico, il presidente Giuseppe.

Il Pisa Sporting Club premiato in Sala delle Baleari per la promozione in serie A - Ai calciatori e allo staff è stata consegnata una medaglia celebrativa per ricordare il ritorno nella massima serie dopo 34 anni ...

Al Pisa promosso in serie A il Gonfalone d'Argento - PISA - "Un sogno diventato realtà dopo 34 anni per un'intera città": Così il presidente del Consiglio regionale Antonio Mazzeo ha definito la storica promozione in serie A del Pisa sporting club. Un'i ...

Promozione in Serie A: il Pisa riceve il Gonfalone d'argento dalla Regione Toscana - Il Gonfalone d'Argento è il massimo riconoscimento istituzionale del Consiglio Regionale della Toscana: viene conferito a persone, enti o associazioni che si sono particolarmente distinti nel campo ...