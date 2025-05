Il pino crollato era già a rischio | la mappa degli 80 mila alberi sotto osservazione perché cadono e come funzionano i controlli

Il pino caduto il 30 aprile a Rimini, che ha provocato il ferimento di una scooterista, era già stato segnalato come a rischio. I tecnici avevano previsto ulteriori accertamenti per valutare l'eventuale abbattimento dell'albero, ma il crollo si è verificato prima che le indagini venissero completate.

Il pino caduto il 30 aprile a Rimini che ha ferito una scooterista era stato classificato a rischio. I tecnici avevano programmato ulteriori approfondimenti entro pochi giorni per valutarne l’abbattimento, ma la pianta è crollata prima. A rivelarlo in esclusiva a Dossier RiminiToday è un. 🔗Leggi su Riminitoday.it © Riminitoday.it - Il pino crollato era già a rischio: la mappa degli 80 mila alberi sotto osservazione, perché cadono e come funzionano i controlli

