Il pianto degli ucraini a San Pietro | Leone adesso è la nostra speranza

“Pensate a Trump e Zelensky ai funerali di Francesco che parlano. Il nuovo Papa farà il miracolo ne siamo certi” 🔗Leggi su Repubblica.it © Repubblica.it - Il pianto degli ucraini a San Pietro: “Leone adesso è la nostra speranza”

Le notizie più recenti da fonti esterne

Il Vaticano “spiega” la sorpresa del Papa a San Pietro: “Era a Santa Marta, ha espresso un desiderio” - Migliora papa Francesco, che “è stato contento di incontrare le persone”, fa sapere la sala stampa vaticana spiegando che Bergoglio ieri stava facendo una passeggiata a Santa Marta "quando ha espresso il desiderio di andare a pregare in basilica". Il bollettino sulle condizioni di salute e gli aggiornamenti sulla sua presenza ai riti di Pasqua. 🔗Leggi su fanpage.it

Il Papa sorprende di nuovo: “blitz” a San Pietro. La restauratrice spiazzata dal saluto: «Ho la mano fredda» - Nuovo blitz a sorpresa del Papa nella Basilica di San Pietro, dopo l’arrivo di domenica scorsa in occasione della messa del Giubileo degli Ammalati. È accaduto intorno alle 12.40 quando il Pontefice si è fatto accompagnare in basilica per verificare di persona il restauro dei monumenti funebri dei pontefici Paolo III e Urbano VIII, che sarà presentato domani in Vaticano. Poi si è recato sulla tomba di Pio X. 🔗Leggi su secoloditalia.it

Da San Pietro a Santa Maria Maggiore: ecco l’ultimo corteo di Papa Francesco - Il percorso di sei chilometri, nel cuore della città eterna, che dopo i funerali porterà la salma al luogo della tumulazione. La tomba sarà subito visitabile dai fedeli 🔗Leggi su repubblica.it

Altre fonti ne stanno dando notizia

Il pianto degli ucraini a San Pietro: “Leone adesso è la nostra speranza”; Guerra in Ucraina, il piano per la vittoria di Zelensky e il ruolo della Nato; Madri e mogli di prigionieri ucraini dal Papa: “Ci aiuti a far rilasciare i nostri figli e mariti”; Netanyahu esulta per la vittoria di Trump: «Grande rimonta!». Il Cremlino umilia Harris e Zelensky spera: «Ora aiuti l'Ucraina». 🔗Altre fonti ne stanno dando notizia

Il pianto degli ucraini a San Pietro: “Leone adesso è la nostra speranza” - “Pensate a Trump e Zelensky ai funerali di Francesco che parlano. Il nuovo Papa farà il miracolo ne siamo certi” ... 🔗repubblica.it

Papa leone XIV richiama in piazza san pietro: mai più la guerra, critiche alla Russia nel 2022 da vescovo in Perù - papa leone XIV ribadisce il no alla guerra in ucraina durante il primo regina caeli a san pietro, confermando le dure critiche espresse nel 2022 come vescovo in perù contro l’invasione russa ... 🔗gaeta.it

Trump e Zelensky, l'incontro nella basilica di San Pietro: «Potrebbe essere storico». E il leader ucraino ha una controproposta sul piano di pace - Questa mattina Donald Trump e Volodymyr Zelensky si sono visti per una quindicina di minuti all'interno della Basilica di San Pietro. Le immagini dell ... sono state pubblicate dal portavoce del ... 🔗corriere.it