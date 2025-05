il piano per uccidere chamila wijesuriya emanuele de maria avrebbe studiato tutto nei dettagli secondo il gip

Il piano di omicidio ordito da Edoardo De Maria nei confronti di Chamila Wijesuriya e Hani Nasra emerge in tutta la sua inquietante complessità. Secondo il giudice per le indagini preliminari, l'imputato avrebbe studiato ogni minimo particolare, gettando un'ombra inquietante su un crimine che desterà inevitabilmente l'attenzione dell'opinione pubblica e delle autorità.

