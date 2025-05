Il Piano d’emergenza del Comune di Troia suscita interesse sui Monti Dauni e in Puglia

Il Piano d'emergenza del Comune di Troia sta catturando l'attenzione nei Monti Dauni e in tutta la Puglia. Con una cartografia innovativa e facilmente leggibile delle aree a rischio, il progetto prevede l'implementazione di protocolli operativi aggiornati, promettendo una gestione più efficace delle emergenze, in particolare riguardo alle nove funzioni vitali per la sicurezza del territorio.

Una cartografia più moderna e immediatamente leggibile delle aree a rischio del territorio; l’implementazione, con protocolli operativi aggiornati, del nuovo Pianod’emergenza del Comune di Troia (in corso di definizione e con tutta probabilità pronto entro l’anno) rispetto alle 9 funzioni. 🔗Leggi su Foggiatoday.it © Foggiatoday.it - Il Piano d’emergenza del Comune di Troia suscita interesse sui Monti Dauni e in Puglia

Se ne parla anche su altri siti

Continua a crescere la povertà in Umbria: emergenza abitativa ai massimi livelli. Regione e Caritas pronte per un piano comune - Il disagio sociale continua a crescere anche dopo la fine della drammatica fase della pandemia e il ritorno dell'occupazione in Umbria ai livelli pre-crisi. Un peggioramento della qualità della vita anche per quei capi-famiglia (in particolare con a carico famiglia monoreddito) che pur ricevendo... 🔗Leggi su perugiatoday.it

Emergenza personale nei nidi di Roma, il Comune annuncia nuove assunzioni: ecco il piano - Entro la fine del 2025 saranno assunte 240 tra educatrici e insegnanti della scuola dell’infanzia (120 e 120). Con l’obiettivo di arrivare a mille nell’arco di un triennio. È il piano del Comune di Roma per dare risposta ai nidi, da tempo alle prese con importanti carenze di personale. Ma anche... 🔗Leggi su romatoday.it

Cava de’ Tirreni, incendio in un appartamento: oltre 50 persone evacuate, il Comune attiva il piano d’emergenza - A Cava de’ Tirreni, un grave incendio ha coinvolto un appartamento situato in via Bernardo Quaranta, all’interno del quale vive una donna. Le fiamme, alimentate da una grande quantità di rifiuti accumulati nell’abitazione, hanno provocato l’esplosione di due bombole di gas GPL, causando il ferimento di tre persone e costringendo più di cinquanta residenti a evacuare l’edificio.Il tempestivo intervento dei vigili del fuoco ha evitato il peggio, ma lo stabile è stato dichiarato inagibile. 🔗Leggi su zon.it

Piano Comunale di Protezione Civile; Terremoto, cosa fare in caso di emergenza: scarica l’opuscolo con il piano di evacuazione; Piano rischio vulcanico Campi Flegrei; Nuovo piano di Protezione Civile, prorogato al 10 marzo il termine per le osservazioni. 🔗Se ne parla anche su altri siti

'Il Piano d'Emergenza comunale': a Troia l'incontro con i vertici della Protezione civile regionale - Tra i temi dell’incontro le modifiche dettate dalla normativa vigente e l’ipotesi di un Coordinamento territoriale per i piccoli comuni dei Monti Dauni ... 🔗foggiacittaaperta.it

Gioiosa Marea: Piano Protezione Civile, dal Consiglio via libera all’aggiornamento - Il Consiglio Comunale di Gioiosa Marea ha approvato la Revisione Generale e l’Aggiornamento del Piano Comunale di Protezione Civile, strumento ... 🔗98zero.com

Alloggi d’emergenza, nuovo regolamento - Approvato dal Comune di Jesi il nuovo Regolamento per l’assegnazione degli alloggi di emergenza sociale, aggiornando le norme del ... 🔗msn.com