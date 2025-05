Il Paradiso delle Signore 10 chi resta e chi lascia il cast?

In breve da Zazoom:

Il Paradiso delle Signore ha appena chiuso il nono ciclo, e già i fan sono in attesa di scoprire le novità del decimo capitolo. Tra nuove storie e ritorni inaspettati, emergono già dettagli intriganti sugli amati protagonisti. In particolare, gli sviluppi della love story tra Agata e Mimmo promettono di catturare l’attenzione degli spettatori nel pomeriggio di Rai Uno. Scopriamo insieme chi resterà e chi partirà!

Il ParadisodelleSignore ha da pochi giorni concluso il nono ciclo, e già emergono le prime indiscrezioni sul decimo capitolo della soap italiana. Tra i fans c’è molta curiosità riguardo ai protagonisti della decima stagione: vediamo allora chi se ne andrà e chi invece resterà a tenerci compagnia nel pomeriggio di Rai Uno.Love story tra Agata e Mimmo al centro delle trame Il ParadisodelleSignore 10Tra i personaggi confermati anche per la prossima stagione spiccano i nomi di Mimmo e Agata. La coppia – dopo essere uscita allo scoperto nelle ultime puntate Il Paradiso 9 – potrà finalmente vivere la storia d’amore alla luce del sole. Era stata proprio la ragazza, nelle ultime scene della nona stagione, a farsi avanti con il giovane Burgio.Sarà proprio questa una delle trame centrali del nuovo capitolo della soap ambientata nel grande magazzino milanese che prenderà il via a settembre su Rai 1, che promette di riservarci molti colpi di scena. 🔗Leggi su Superguidatv.it © Superguidatv.it - Il Paradiso delle Signore 10, chi resta e chi lascia il cast?

