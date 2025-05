il papa incontra i media solo popoli informati possono fare scelte libere

CITTÀ DEL VATICANO (ITALPRESS) –

CITTÀ DEL VATICANO (ITALPRESS) – "Solopopoliinformatipossonofaresceltelibere". Lo ha detto Papa Leone XIV nel corso dell'udienza con i rappresentanti dei media di tutto il mondo nell'Aula Paolo VI."La pace comincia da ognuno di noi, dal modo in cui guardiamo e ascoltiamo gli altri. Il modo in cui comunichiamo è di fondamentale importanza. Dobbiamo dire no alla guerra delle parole e delle immagini. Voglio esprimere inoltre la solidarietà della Chiesa ai giornalisti incarcerati per aver cercato di raccontare la verità" ha detto il pontefice."Disarmiamo la comunicazione da ogni pregiudizio – prosegue il Papa – , non serve una comunicazione fragorosa e muscolare ma serve una comunicazione capace di ascolto, di raccogliere la voce dei deboli che non hanno voce. Disarmiamo le parole e contribuiremo a disarmare la terra.