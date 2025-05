Il Papa | disarmiamo la comunicazione da ogni odio e fanatismo

Roma, 12 mag. (askanews) - In un appello potente, Papa Francesco esorta a trasformare la comunicazione, liberandola da pregiudizi e rancori.

Roma, 12 mag. (askanews) - "disarmiamo la comunicazione da ogni pregiudizio, rancore, fanatismo e odio; purifichiamola dall'aggressività. Non serve una comunicazione fragorosa, muscolare, ma piuttosto una comunicazione capace di ascolto, di raccogliere la voce dei deboli che non hanno voce. disarmiamo le parole e contribuiremo a disarmare la Terra".Citando nuovamente Papa Francesco, Papa Leone XVI ha rivolto questo invito ai rappresentanti dei media ricevuti in Vaticano."Una comunicazione disarmata e disarmante ci permette di condividere - ha poi detto ai giornalisti di tutto il mondo - uno sguardo diverso sul mondo e di agire in modo coerente con la nostra dignità umana. Voi - ha concluso - siete in prima linea nel narrare i conflitti e le speranze di pace, le situazioni di ingiustizia e di povertà, e il lavoro silenzioso di tanti per un mondo migliore. 🔗Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - Il Papa: disarmiamo la comunicazione da ogni odio e fanatismo

Approfondimenti da altre fonti

Papa Leone XIV incontra i giornalisti: “La pace comincia da voi. No a parole aggressive, disarmiamo la comunicazione” - Accolto da un caloroso applauso, Papa Leone XVI ha incontrato nell’Aula Paolo VI i rappresentanti dei media arrivati a Roma per il Conclave. “Fratelli e sorelle! dò il benvenuto a voi, rappresentanti dei media di tutto il mondo. Vi ringrazio per il lavoro che avete fatto e state facendo in questo tempo, che per la chiesa è essenzialmente un tempo di grazia” ha esordito il primo pontefice statunitense della storia della Chiesa cattolica. 🔗Leggi su tpi.it

Il Papa ai giornalisti: “Scegliete una comunicazione di pace. Disarmiamo le parole per disarmare il mondo" - AGI - "Grazie, cari amici, per il vostro servizio alla verità. Voi siete stati a Roma in queste settimane per raccontare la Chiesa, la sua varietà e, insieme, la sua unità". Lo ha detto Papa Leone XIV incontrando i rappresentanti dei media arrivati a Roma per il Conclave. "Avete accompagnato i riti della Settimana Santa; avete poi raccontato il dolore per la morte di Papa Francesco, avvenuta però nella luce della Pasqua. 🔗Leggi su agi.it

Papa Leone XIV incontra i media e cita Francesco: “Disarmiamo la comunicazione” - Città del Vaticano, 12 maggio 2025 - Papa Leone XIV ha incontrato i rappresentanti dei Media, convenuti a Roma per il Conclave, nell'Aula Paolo VI in Vaticano. "Grazie, cari amici, per il vostro servizio alla verità. Voi siete stati a Roma in queste settimane per raccontare la Chiesa, la sua varietà e, insieme, la sua unità".Settimana intensa per i media Il Papa ha ricordato il lavoro intenso di queste settimane da parte dei media di tutto il mondo. 🔗Leggi su quotidiano.net

Il Papa: disarmiamo le parole per disarmare la terra; Il Papa: disarmiamo la comunicazione da ogni odio e fanatismo; Il Papa: disarmiamo la comunicazione da odio, pregiudizi e fanatismi; Il Papa ai giornalisti: “Scegliete una comunicazione di pace. Disarmiamo le parole per disarmare il mondo. 🔗Ne parlano su altre fonti

Il Papa: disarmiamo la comunicazione da ogni odio e fanatismo - Roma, 12 mag. (askanews) – “Disarmiamo la comunicazione da ogni pregiudizio, rancore, fanatismo e odio; purifichiamola dall’aggressività. Non serve una comunicazione fragorosa, muscolare, ma piuttosto ... 🔗askanews.it

Papa Leone XIV ai media: "Disarmiamo le parole per disarmare la Terra" - "Ripeto a voi oggi l'invito fatto da Papa Francesco nel suo ultimo messaggio per la prossima Giornata Mondiale delle Comunicazioni Sociali: disarmiamo la comunicazione da ogni pregiudizio, rancore, fa ... 🔗ilgiornale.it

Il Papa: disarmiamo la comunicazione da odio, pregiudizi e fanatismi - Nell'incontro con gli operatori dei media il Papa li ha invitati a impegnarsi per un'informazione al servizio della verità. «No alla guerra delle parole e delle immagini» ... 🔗msn.com