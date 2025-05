Il New York Times ha scovato in Vaticano il campo da tennis segreto del nuovo Papa

...contrasto tra la sacralità dei Musei Vaticani e la quotidianità di un campo da tennis sottolinea l'impermanenza dei luoghi e delle tradizioni. Mentre i visitatori si affacciano su opere d'arte senza tempo, la vita che scorre all’esterno ricorda che Roma è anche una città viva e vibrante, dove storia e modernità si intrecciano in un affascinante equilibrio.

Una volta giunti a Roma, basta percorrere circa 50 metri lungo Viale Vaticano, all’angolo con Via Leone IV, per imbattersi nella fila che conduce ai Musei Vaticani. Guardando verso l’alto, oltre le mura di 12 metri della Città del Vaticano, c’è una recinzione a rete che sporge sopra il muro. Non è una misura di sicurezza per il Papa o il personale Vaticano: è il telone di un campotennis. Il campo da tennissegreto del nuovo “Papatennista”, Leone XIV.Un campo un po’ leggendario, su cui ha indagato l’inviato del New YorkTimes che in questo momento è a Roma per seguire gli Internazionali. Il campo peraltro ben visibile nelle immagini satellitari.Prevost ha espresso in passato il suo interesse per lo sport, dichiarandosi “un bravo tennista dilettante”. Durante il suo mandato in Perù, ha avuto poche occasioni per allenarsi, ma ha detto di voler tornare in campo appena possibile. 🔗Leggi su Ilnapolista.it © Ilnapolista.it - Il New York Times ha scovato in Vaticano il campo da tennis “segreto” del nuovo Papa

Ne parlano su altre fonti

Usa, New York Times: «Il Pentagono ha interrotto le operazioni di cyber spionaggio contro Mosca» - Il segretario alla Difesa degli Stati Uniti, Pete Hegseth, ha ordinato al Cyber Command americano di interrompere le operazioni contro la Russia, secondo quanto riportato da tre funzionari del Pentagono al New York Times. La decisione rientra in una strategia più ampia volta a favorire il dialogo con il presidente russo Vladimir Putin sulla guerra in Ucraina e a ridefinire i rapporti tra Mosca e Washington. 🔗Leggi su lettera43.it

Il New York Times ha pubblicato la lista di parole proibite da quando Trump è presidente: tra queste “donna” e “ispanico” - Il New York Times ha pubblicato una lista di termini che, da quando Donald Trump si è insediato alla Casa Bianca, ha bandito dai documenti ufficiali. O meglio, quelle parole che sono entrate in una vera e propria black list. Infatti, se precedentemente sono apparse in memorandum governativi, in linee guida ufficiali e non ufficiali delle agenzie e in altri documenti, ora verranno vietate. L’ordine dall’alto prevede inoltre la rimozione di queste parole dai siti web rivolti al pubblico e l’eliminazione di altri documenti, come i programmi scolastici in cui potevano essere inclusi. 🔗Leggi su metropolitanmagazine.it

“Ha difeso gli emarginati e si è scontrato con i tradizionalisti”: dal New York Times ad Al Jazeera e Clarin, la morte di Papa Francesco sulle prime pagine dei giornali di tutto il mondo - La notizia ha fatto immediatamente il giro del mondo, rimbalzando sulle homepage dei siti d’informazione e conquistando le prime pagine dei quotidiani globali. La morte di Papa Francesco, avvenuta all’età di 88 anni, segna la fine di un pontificato definito da molti “senza precedenti” e suscita reazioni e analisi da ogni angolo del pianeta, dall’America Latina all’Asia, dall’Europa agli Stati Uniti. 🔗Leggi su ilfattoquotidiano.it

Il New York Times ha scovato in Vaticano il campo da tennis segreto del nuovo Papa; New York Times: consumatori europei iniziano a boicottare i prodotti americani; Il New York Times incorona il Parco dei Mostri di Bomarzo: È tra i 25 più belli del mondo; Il New York Times: Melania a Washington solo 14 giorni su oltre 100 dall'inizio del secondo mandato di Trump. 🔗Approfondimenti da altre fonti

Premio Pulitzer 2025: il New York Times ne vince 4, 3 al New Yorker e 1 al Washington Post - Leggi su Sky TG24 l'articolo Premio Pulitzer 2025: il New York Times ne vince 4, 3 al New Yorker e 1 al Washington Post ... 🔗tg24.sky.it

Premio Pulitzer, il New York Times ne vince quattro, tre al New Yorker e uno al Washington Post - Il prestigioso riconoscimento statunitense che premia l'eccellenza nel giornalismo. Medaglia d'oro per il servizio pubblico a ProPublica per il secondo anno consecutivo ... 🔗corriere.it

Pulitzer 2025, dal New York Times al Washington Post: premiati i media odiati da Trump - I Pulizter 2025 onorano una volta di più i media odiati da Donald Trump: il New York Times ne ha vinti quattro e il New Yorker tre nell'edizione di quest'anno che ha puntato ... 🔗msn.com