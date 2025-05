Il Napoli vince lo scudetto se | tutti i possibili incastri per le ultime due giornate

il Napoli può conquistare il tanto agognato scudetto. Nonostante il recente pareggio contro il Genoa, gli azzurri devono rimanere determinati: con due vittorie nelle ultime partite, la trasferta di Parma e l’ultimo match al Maradona contro il Cagliari, il sogno di portare a casa il titolo rimane alla loro portata.

Nonostante la cocente delusione maturata con il pareggio interno contro il Genoa, il Napoli ha ancora il destino pienamente nelle sue mani. Agli azzurri, infatti, basterebbe vincere le ultime due partite di campionato, la trasferta di Parma e l'ultima in casa al Maradona contro il Cagliari, per.

