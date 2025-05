Il Napoli soffre l’Inter è rinata | Auriemma-Biasin botta e risposta a Pressing

Nell'ultima puntata di Pressing su Mediaset, si è acceso un acceso dibattito tra Raffaele Auriemma e Fabrizio Biasin. Al centro della discussione, le attuali condizioni del Napoli, che fatica, e un'Inter che sembra aver ritrovato smalto e determinazione. Un botta e risposta che mette in luce le tensioni e le aspettative nel mondo del calcio italiano.

«Il Napolisoffre, l’Inter è rinata»: Auriemma-Biasin, botta e risposta a Pressing">Durante l’ultima puntata della trasmissione Pressing, in onda su Mediaset, si è acceso un vivace confronto tra Raffaele Auriemma e Fabrizio Biasin, in merito al momento di forma delle due principali protagoniste della volata scudetto: Napoli e Inter.Auriemma ha evidenziato le difficoltà della squadra di Antonio Conte, sottolineando il momento positivo dei nerazzurri di Inzaghi:«Non vorrei che fosse una sliding doors. l’Inter ha ritrovato entusiasmo e le energie che aveva smarrito. Il Napoli invece è in difficoltà: ha vinto le ultime partite sempre di misura, con grande sofferenza. Conte ha dovuto spesso reinventare la squadra perché non ha la stessa rosa di Inzaghi».A questa analisi ha replicato Fabrizio Biasin, giornalista vicino all’ambiente interista, con un commento pungente:«Forse perché Inzaghi la rosa la utilizza, mentre Conte no». 🔗Leggi su Napolipiu.com © Napolipiu.com - «Il Napoli soffre, l’Inter è rinata»: Auriemma-Biasin, botta e risposta a Pressing

Approfondimenti da altre fonti

Politano e Lukaku stendono il Milan: il Napoli soffre nel finale ma risponde all’Inter - Da pochi istanti si è chiusa la gara del ‘Maradona’: successo convincente degli uomini di Conte, che battono i rossoneri 2-1Prova di forza da parte del Napoli. Rispondendo subito all’Inter, gli Azzurri regolano il Milan per 2-1: alle reti iniziali di Politano e Lukaku ha provato a rispondere il sigillo di Jovic con i rossoneri, però, che non sono riusciti a completare la rimonta.Politano e Lukaku stendono il Milan: il Napoli soffre nel finale ma risponde all’Inter (LaPresse) – Calciomercato. 🔗Leggi su calciomercato.it

L’Inter soffre, ma batte il Genoa: cambia la classifica in attesa di Como-Napoli (FOTO) - Napoli calcio – ultimissime. La nuova classifica della Serie A: l’Inter vince e sorpassa momentaneamente il Napoli in classifica.Tanta, tanta sofferenza per l’Inter ma arriva alla fine la vittoria contro il Genoa con il risultato di 1-0. Decide la gara un colpo di testa di Lautaro Martinez deviato in modo decisivo da Masini al 78? minuto. La prestazione nerazzurra non può dirsi comunque positiva: i ragazzi di Inzaghi sono stati infatti imbrigliati dalla gabbia creata da Vieira e hanno anche rischiato di subire in un paio d’occasioni: spicca, in particolare, un colpo di testa da pochi passi ... 🔗Leggi su spazionapoli.it

Conferenza stampa Josep Martinez post Inter Hellas Verona: «Abbiamo messo pressione al Napoli, vogliamo fare la storia martedì. Il Barcellona soffre quando…» - di RedazioneConferenza stampa Josep Martinez post Inter Hellas Verona: le parole del portiere nerazzurro dopo il successo di oggiLa conferenza stampa di Josep Martinez al termine di Inter Hellas Verona. Il portiere dei nerazzurri analizza il successo ottenuto nel 25° turno di Serie A.SULLA STAGIONE – «Stiamo facendo una grande stagione, le sconfitte di fila fanno male, ma abbiamo un grande gruppo e abbiamo messo pressione al Napoli oggi. 🔗Leggi su internews24.com

Napoli-Inter, così il club ha cancellato il -41 dai neroazzurri - In fondo non c’è da sorprendersi se il Napoli ha agganciato l’Inter al primo posto a cinque giornate dalla fine del campionato. Perché è stato per 23 giornate su 33 davanti ai nerazzurri ... 🔗ilmattino.it

Il Napoli soffre a Monza, poi ci pensa McTominay: missione compiuta, Inter agganciata in vetta - Con questo successo i partenopei agganciano l’Inter in vetta al campionato, in attesa di altre gioie da Bologna domenica pomeriggio. Il Napoli ha dovuto soffrire oltre un'ora per avere la meglio ... 🔗fanpage.it

Scudetto, ipotesi spareggio tra Inter e Napoli: la data, dove si gioca e come funziona - Oggi in caso di parità al primo posto gli scontri diretti servono solo per determinare chi gioca in casa: in questo caso, il bilancio tra Inter e Napoli è di due pareggi (1-1). Dunque per la ... 🔗repubblica.it