Il Napoli può vincere lo Scudetto o vivere un dramma sportivo nello stesso giorno | le combinazioni

Al Tardini, il Napoli si gioca il suo destino tricolore contro il Parma: la possibilità di festeggiare il titolo di campione d'Italia con un turno d’anticipo è a portata di mano. Tuttavia, un passo falso potrebbe riaprire i giochi e permettere all'Inter di mantenere lo Scudetto anche nella prossima stagione. Scopriamo insieme tutti gli scenari possibili in questa cruciale partita.

