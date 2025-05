Il Napoli piomba sul centrocampista | offerta fatta ora l’accordo col club

Il direttore sportivo del Napoli, Giovanni Manna, è pronto a puntare su un giovane talento per rinforzare la rosa in vista del prossimo calciomercato estivo. Con l'obiettivo di migliorare ulteriormente la squadra, Manna sta lavorando a stretto contatto con il tecnico Antonio Conte, analizzando opportunità e dettagli per assicurarsi il giocatore ideale. Scopriamo di più sulle cifre e la formula dell'operazione.

Il ds azzurro mette nel mirino il giovane talento, ecco cifre e formula: i dettagli.Il lavoro che la dirigenza del Napoli sta svolgendo in vista della prossima sessione estiva di calciomercato procede di pari passo con l'impegno che gli uomini di Antonio Conte stanno mettendo in campo nel ultime uscite stagionali.Giovanni Manna no vuole farsi trovare impreparato, ragion per cui ha messo nel mirino diversi nomi che potrebbero rinforzare la rosa la prossima stagione. Alcune situazioni a centrocampo stanno facendo emergere la necessità di rinforzare il reparto mediano della Napoli. Per questo motivo tra i nomi papabili sarebbe finito quello di un talento portoghese. Si tratta di Florentino Luis, centrocampista classe 1999 del Benfica.Florentino Luis, l'idea del Napoli per il centrocampoNe ha parlato Matteo Moretto sul canale YouTube di Fabrizio Romano.

