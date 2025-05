Il Napoli non è arretrato dopo il secondo gol Ma ha subito reti che di solito non prende

Il Napoli, protagonista di una stagione promettente, ha mostrato solidità in difesa, alimentando sogni di scudetto. Tuttavia, il recente pareggio contro il Genoa ha rivelato una fragilità inaspettata. La formazione di Vieira, pur non imponendo un dominio assoluto, è riuscita a sfruttare le debolezze degli azzurri, sollevando interrogativi sulla tenuta del Napoli in un torneo così competitivo.

Il problema della vulnerabilitàLungo la sua stagione bella e interlocutoria, il Napoli ha dato l’impressione di poter vincere il campionato quando ha dimostrato di essere solida in fase difensiva. E allora il pareggio contro il Genoa non deve sorprendere più di tanto: la squadra di Vieira, per quanto non l’abbia fatto in maniera asfissiante, ha trovato il modo per rendere vulnerabile quella di Conte. Lo stesso tecnico azzurro, nel postpartita, ha detto che «loro hanno fatto due tiri e hanno segnato due gol». È una lettura acida di rabbia ed è anche più o meno vera, come vedremo. Eppure resta il fatto che il Genoa ha trovato la chiave per mettere in crisi la difesa del Napoli. E anche per limitarne la produzione offensiva.Poi certo, i numeri della partita dicono che il Napoli forse non avrebbe meritato di pareggiare. 🔗Leggi su Ilnapolista.it © Ilnapolista.it - Il Napoli non è arretrato dopo il secondo gol. Ma ha subito reti che di solito non prende

