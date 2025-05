Il Napoli inciampa contro Genoa e stringe la lotta per lo Scudetto

El Nápoles vivió un revés dramático en su búsqueda del título de la Serie A, tras un empate en el Estadio Diego Armando Maradona. A pesar de la dificultad del encuentro, los hombres de Antonio Conte lograron un punto que los mantiene en la cima de la clasificación, pero la lucha por el 'Scudetto' se complica en las últimas dos jornadas contra Parma y Cagliari.

Calcio italiano:Revés dramático para el Nápoles. El conjunto partenopeo no pudo pasar del empate en el Estadio Diego Armando Maradona y se complica el título de la Serie A. No fue un partido sencillo para los de Antonio Conte, que tan solo sumaron un punto en su particular lucha por el ‘Scudetto’. Eso sí, a falta de dos jornadas (Parma y Cagliari), siguen en lo más alto de la clasificación con una ventaja mínima de un punto.Conscientes de la importancia del partido, el Nápoles salió al terreno de juego como un auténtico vendaval. Matteo Politano avisó a los cinco minutos de juego y pronto llegó el tanto de los locales. En una acción de superioridad física, Lukaku le ganó la partida al defensor y definió a las mil maravillas para estrenar el marcador (1-0).Este tanto animó todavía más a los Napolitanos, que tuvieron el segundo en las botas de Raspadori pero Siegrist lo evitó con una gran intervención. 🔗Leggi su Justcalcio.com

Il Napoli rallenta in casa: 2-2 con il Genoa, ora l'Inter è a -1

