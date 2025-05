Il Movimento 5 Stelle e i suoi alleati parlano chiaro a Matteo Ricci | Serve discontinuità con il passato

Il Movimento 5 Stelle e i suoi alleati lancia un appello chiaro a Matteo Ricci: è necessaria una netta discontinuità con il passato. Ad Ancona, riaffermano l'importanza di un programma condiviso, abbandonando le passerelle per affrontare con determinazione le tematiche ambientali e sanitarie, garantendo un cambiamento radicale rispetto alle precedenti amministrazioni regionali.

ANCONA – Ancora avvisi. Ancora voglia di parlare di un programma condiviso. Stop a passerelle e quant’altro, parlare forte e chiaro su ciò che si vuole fare in tema ambientale e sanitario, garantendo una piena discontinuità con chi ha già governato la Regione Marche negli ultimi decenni. Anche. 🔗Leggi su Anconatoday.it © Anconatoday.it - Il Movimento 5 Stelle e i suoi alleati parlano chiaro a Matteo Ricci: «Serve discontinuità con il passato»

Ulteriori approfondimenti disponibili online

“Un tessuto sociale disgregato: è l’effetto della cura delle destre”. Parla il deputato del Movimento 5 Stelle, Carotenuto - Nel complesso, le modifiche al sistema di tasse e benefici messe in campo dal governo hanno avuto “un effetto contenuto sulla distribuzione dei redditi”, diminuendo l’equità. La conferma arriva dall’Istat nel report sulla redistribuzione del reddito nel 2024 precisando che l’indice di Gini, che misura la disuguaglianza, aumenta di poco più di un decimo di punto, da 30,25% a 30,40%. A pesare è stato soprattutto il passaggio dal Reddito di cittadinanza all’Assegno di inclusione. 🔗Leggi su lanotiziagiornale.it

Movimento 5 stelle in piazza contro il riarmo europeo. Conte "alternativi al governo" - AGI - Ottantamila, forse di più. A fine giornata Giuseppe Conte annuncia: "Siamo centomila". Al di là dei numeri degli organizzatori, la manifestazione su cui i Cinque Stelle hanno scommesso è stata un successo. Il colpo d'occhio di via dei Fori Imperiali invasa dalle bandiere bianche del Movimento e di quelle arcobaleno della pace racconta di un esperimento riuscito. E rappresenta un messaggio chiaro al Pd e al resto degli alleati di centrosinistra. 🔗Leggi su agi.it

Movimento 5 stelle in piazza contro il riarmo europeo: cori contro Meloni e Calenda - AGI - "Da questa piazza arriva un messaggio forte e chiaro non vogliamo un piano di riarmo da ottocento miliardi, vogliamo un percorso di pace che veda l'Europa protagonista. Abbiamo bisogno di investire sul lavoro perché abbiamo i salari più poveri d'Europa. No a questa follia, peraltro senza un briciolo di difesa comune europea. Sono contento che le forze di centrosinistra siamo tutte qui. Stiamo piantando un pilastro solido e fermo per costruire una alternativa di governo". 🔗Leggi su agi.it

Il Movimento 5 Stelle e i suoi alleati parlano chiaro a Matteo Ricci: «Serve discontinuità con il passato»; Apre a Reggio Calabria la sede del Movimento 5 Stelle, il sindaco Falcomatà: Un nuovo spazio di democrazia e partecipazione. Sui temi più importanti abbiamo una visione comune; Basta soldi per le armi: la mozione del Movimento 5 stelle in tutti gli enti locali e le regioni; Video online sui social per contestare Marcello Pittella, Materdomini (Movimento 5 Stelle Matera) replica a Di Lena (Azione Matera). 🔗Se ne parla anche su altri siti

Comunali, il Movimento 5 Stelle presenta la sua lista. Salis: “Possiamo fare grandi cose” - Genova. Anche il Movimento 5 Stelle ha svelato ufficialmente la lista per le elezioni comunali dei prossimi 24 e 25 maggio. I 5 stelle, come noto, corrono con la candidata del campo “larghissimo” Silv ... 🔗msn.com

Potenza Picena, morto l’ex consigliere Stefano Mezzasoma. Il toccante ricordo del Movimento 5 Stelle: «Lottava con forza per le sue idee» - POTENZA PICENA Addio a Stefano Mezzasoma, 74 anni, ex consigliere comunale di Potenza Picena e candidato sindaco nel 2019 con il Movimento 5 Stelle. 🔗msn.com

Il Movimento 5 Stelle apre la sua casa a Reggio Calabria - Un presidio politico nel cuore della città per ascoltare i cittadini. All'evento parteciperanno (tra gli altri) Tridico, Orrico e De Raho ... 🔗citynow.it