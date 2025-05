Il mondo del calcio piange uno dei suoi protagonisti | lutto in Serie A

Il mondo del calcio piange la scomparsa di un protagonista che ha segnato la storia della Serie A. Mentre il campionato si avvicina alla sua conclusione e la lotta per lo Scudetto si intensifica, la comunità sportiva si unisce nel dolore, ricordando un volto familiare che ha animato le domeniche calcistiche sulle reti Rai.

La Serie A prosegue quando mancano soltanto due giornate alla fine, ma deve dire addio a un grande volto che ha caratterizzato le giornate sportive sulle reti Rai La lotta Scudetto si è fatta molto avvincente quando mancano due giornate alla fine del campionato. Il Napoli si è giocato il bonus che aveva a disposizione.

Cosa riportano altre fonti

