Il ministro Urso lancia l' allarme | L' impianto ex Ilva è del tutto compromesso

Il ministro Adolfo Urso lancia un allarme preoccupante riguardo all'ex Ilva, dichiarando che l'impianto è «del tutto compromesso». Le sue parole delineano un quadro critico, suggerendo che le trattative in corso potrebbero non essere sufficienti a risolvere la grave situazione. Un appello urgente a considerare le conseguenze per l'industria e l'ambiente.

Il ministro Adolfo Ursolancia l'allarme: «L'impianto ex Ilva è del tuttocompromesso». Parole che fanno tremare: «Più che le trattative in corso. 🔗Leggi su Quotidianodipuglia.it © Quotidianodipuglia.it - Il ministro Urso lancia l'allarme: «L'impianto ex Ilva è del tutto compromesso»

