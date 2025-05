Il Ministero delle Infrastrutture accelera i pagamenti Pnrr ai Comuni | 23 miliardi erogati

Il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti sta accelerando i pagamenti del Pnrr ai Comuni, cruciali per realizzare investimenti locali. Finora, sono stati erogati 23 miliardi di euro, con 2,3 miliardi già versati agli enti locali in anticipazioni e rimborsi, per sostenere lo sviluppo e il miglioramento delle infrastrutture sul territorio.

Il MinisterodelleInfrastrutture e dei Trasporti accelera i pagamenti del Pnrr ai Comuni, motore fondamentale per la realizzazione degli investimenti sul territorio. Dall'avvio del piano, sono già stati erogati 2,3 miliardi di euro nelle casse degli enti locali, sotto forma di anticipazioni e rimborsi intermedi". Lo indica lo stesso Ministero."Massima attenzione sull'evasione rapida delle richieste di pagamento: 600 milioni di euro sono attualmente in lavorazione. Di questi, 350 milioni hanno già ottenuto il via libera, mentre le restanti domande sono in fase di istruttoria". Ed "in vista di un prevedibile aumento delle richieste da parte degli enti locali nei prossimi mesi, il Mit ha già previsto un potenziamento della propria capacità amministrativa".Complessivamente - spiega ancora una nota - "è previsto che i Comuni e le Città Metropolitane ottengano 8 miliardi di euro direttamente dal Mit per il Pnrr, su un totale di 39,8 miliardi di investimenti. 🔗Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - Il Ministero delle Infrastrutture accelera i pagamenti Pnrr ai Comuni: 2,3 miliardi erogati

Le notizie più recenti da fonti esterne

Sottosegretario del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti in visita nel casertano - “Ho accolto con piacere l’invito del sindaco Andrea De Luca a far visita alla comunità mignanese, una delle tante laboriose realtà che impreziosiscono le nostre aree interne ed hanno scritto la storia del nostro Paese. La crescita di queste comunità passa necessariamente da quella delle... 🔗Leggi su casertanews.it

Riunione al Ministero delle Infrastrutture sul Ponte sullo Stretto di Messina - Riunione tecnica sul ponte sullo Stretto di Messina al Ministero delle Infrastrutture e i trasporti, tra il vicepresidente del Consiglio e ministro delle Infrastrutture, Matteo Salvini, e il ministro dell'Ambiente e della Sicurezza energetica, Gilberto Pichetto Fratin, insieme agli uffici di entrambi i dicasteri. Lo rendono noto il Mit e il Mase con una nota congiunta. Era presente anche l'amministratore delegato della Società Stretto di Messina Spa, Pietro Ciucci. 🔗Leggi su quotidiano.net

Il Ministero delle Infrastrutture adotta l'algoritmo contro la criminalità finanziaria - "Il ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti sperimenterà il primo e unico algoritmo al mondo che identifica i pattern di criminalità finanziaria. L'accordo, siglato con uno spin-off dell'Università di Padova, la start-up Rozes, prevede l'utilizzo di tecnologie pionieristiche per una collaborazione strategica, con l'obiettivo di rafforzare la sicurezza e la trasparenza negli appalti del Pnrr": lo rende noto il Mit in una nota. 🔗Leggi su quotidiano.net

PNRR: dal MIT già versati 2,3 mld € per i Comuni. 600 mln attualmente in lavorazione; Ministero trasporti accelera sulla presidenza di cinque Asp; Portualità italiana: il MIT accelera sulla governance, al via le nomine per cinque nuove Autorità di Sistema Portuale; Collegamento ferroviario stazione-aeroporto del Salento, il Ministero dei Trasporti accelera sui lavori. 🔗Su questo argomento da altre fonti

Il Ministero delle Infrastrutture accelera i pagamenti Pnrr ai Comuni: 2,3 miliardi erogati - Il Mit accelera i pagamenti Pnrr ai Comuni con 2,3 miliardi già erogati. Attesa per i dati sul censimento autovelox. Il ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti accelera i pagamenti del Pnrr ai ... 🔗quotidiano.net

Pnrr, 'dal Mit già versati 2,3 miliardi ai Comuni'. - "Il ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti accelera i pagamenti del Pnrr ai Comuni, motore fondamentale per la realizzazione degli investimenti sul territorio. (ANSA) ... 🔗msn.com