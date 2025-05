Il Messico fa causa a Google cosa è successo

Il Messico è in conflitto legale con Google a causa della controversa sostituzione del termine "Golfo del Messico" con "Golfo d'America" nell'app del colosso tecnologico. Nonostante le richieste formali delle autorità messicane di correggere la questione, Google non ha ancora preso provvedimenti, spingendo il governo messicano a intraprendere azioni legali.

Roma, 12 maggio 2025 – Il Messico è ai ferri corti con Google. Tutta colpa di quel ‘Golfo d’America’ che ha sostituito da qualche settimana il ‘Golfo del Messico’ per gli utenti statunitensi dell’app. Dopo che le autorità messicane avevano chiesto, senza esito, al colosso informatico di rimuovere quella dicitura, ora la faccenda finisce il tribunale.Messico contro Google: cosa è successoIl governo messicano, guidato dalla presidente Claudia Sheinbaum, ha intentato una causa civile contro Google per la decisione dell'azienda di rinominare il "Golfo del Messico" in "Golfo d'America" su Google Maps per gli utenti statunitensi. La modifica, introdotta in seguito a un ordine esecutivo del presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, ha suscitato forti critiche da parte delle autorità messicane, che la considerano una violazione della sovranità nazionale e delle convenzioni internazionali. 🔗Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - Il Messico fa causa a Google, cosa è successo

