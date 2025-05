il medioriente appeso all imprevedibile egolatria di trump

In breve da Zazoom:

L’Imminente vertice tra Stati Uniti e monarchie del Golfo, ospitato dall’Arabia Saudita a Riyad, sta generando un hype formidabile per l’ennesimo importante annuncio da parte di Donald Trump . La speculazione più ghiotta, alimentata da analisti indipendenti ma ripresa anche, tra altri, dal “Jerusalem Post”, è quella per cui Donald Trump possa dare il via a un processo di riconoscimento ufficiale dello Stato di Palestina.Il nuovo (e primo non ebreo) ambasciatore statunitense in Israele, Mike Huckabee, ci ha messo ben quindici ore prima di sconfessare lo scenario (iniziando un post sui social scrivendo l’onomatopea «Hmm„, una pacchia per gli amanti dei fumetti e della semiotica). Altre parole contro l’illazione stanno venendo fuori molto timidamente (e anche indirettamente) dall’amministrazione Trump . 🔗 Leggi su Linkiesta.it

Medioriente: Hamas, metà ostaggi in zone sotto evacuazione ma non li sposteremo - Milano, 4 apr. (LaPresse) – “La metà degli ostaggi israeliani ancora in vita” si trova in zone della Striscia di Gaza che l’esercito israeliano (Idf) ha chiesto negli ultimi giorni di evacuare, ma “abbiamo deciso di non spostarli da queste aree e di mantenerle sotto misure di sicurezza rigide, ma con un pericolo di vita per loro” e se Israele è preoccupato per la vita degli ostaggi deve immediatamente negoziare per la loro evacuazione o il loro rilascio. 🔗Leggi su lapresse.it