Il mea culpa di Nargi è un inizio ma non basta | Festa dove sono le tue?

Il mea culpa di Laura Nargi segna un passo inatteso nella politica, ma non è sufficiente per sanare le ferite della sua amministrazione. In un contesto di incertezze e tensioni, la sindaca di Avellino si scusa, ma i cittadini chiedono risposte concrete. Dove sono le tue, festa, promesse sbandierate? L’attenzione si concentra sul futuro della città.

Finalmente, la parola che mai ti aspetti in politica — scusa — è arrivata. Pronunciata senza tremore, senza commozione, e forse senza troppa convinzione, da Laura Nargi, attuale sindaca di Avellino e reggente di una maggioranza zoppicante. Durante la discussione sul bilancio, approvato a fatica. 🔗Leggi su Avellinotoday.it © Avellinotoday.it - Il mea culpa di Nargi è un inizio, ma non basta: Festa, dove sono le tue?

