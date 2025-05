Il marito di Chamila Wijesuriya su Emanuele De Maria | Le dissi stai attenta ha ucciso una donna

Due morti e una persona gravemente ferita: il tragico epilogo del caso di Emanuele De Maria, il 35enne femminicida che si è tolto la vita dopo aver colpito due colleghi, sembra aver preannunciato un altro dramma. Il cadavere di Chamila Wijesuriya è stato rinvenuto tra le sterpaglie del Parco Nord di Milano, scatenando il dolore del marito e rinnovando preoccupazioni su violenza e sicurezza sul lavoro.

Due morti, una persona ferita gravemente. Il caso di Emanuele De Maria, il 35enne femminicida morto suicida dopo aver ferito e ucciso due colleghi di lavoro, era stato come presagio per il marito di ChamilaWijesuriya, il cui cadavere è stato trovato ieri tra le sterpaglie del Parco Nord di Milano. “Quando mia moglie mi ha raccontato che a lavoro, nell’hotel, era arrivato questo ragazzo, le ho detto: ‘staiattenta, perché ha ucciso una donna”” ha raccontato l’uomo al Corriere della Sera. L’uomo e il figlio, venerdì quando gli agenti della Polizia penitenziaria si sono presentati alla loro porta, hanno denunciato la scomparsa della donna.Il 35enne aveva inserito anche la donna italo-cingalese tra chi era autorizzato a incontrare e sul cellulare della 50enne era inserito anche il numero della mamma del killer. 🔗Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - Il marito di Chamila Wijesuriya su Emanuele De Maria: “Le dissi stai attenta, ha ucciso una donna”

