Il marito di Chamila Wijesuriya | “Quando l’ho chiamata era con De Maria mi ha detto ‘sto tornando dalla palestra’”

La tragica scomparsa di Chamila Wijesuriya, 50enne trovata senza vita nel Parco Nord di Milano, ha scosso la comunità. Il marito ha condiviso con Fanpage.it l'ultima telefonata avuta con la moglie, rivelando dettagli inquietanti su quel giorno e il suo compagno di uscita. Le circostanze della morte, caratterizzata da segni di violenza, sollevano gravi interrogativi e amplificano il dolore per una vita spezzata.

Il marito di ChamilaWijesuriya - la 50enne scomparsa venerdì scorso e trovata senza vita nel Parco Nord di Milano con diversi tagli alla gola e ai polsi - ha raccontato a Fanpage.it l'ultima chiamata con la moglie: "Era il suo giorno libero. Era con Emanuele De Maria. Mi ha detto: 'Sto uscendo dalla palestra', ma ho capito che non era vero". 🔗Leggi su Fanpage.it

