Il grande bluff delle offerte di pace in Ucraina

Mosca e Kiev dimostrano disponibilità al dialogo, ma le loro posizioni rimangono distanti e rigide. Le recenti dichiarazioni sul cessate il fuoco sembrano più strategiche, mirate a esercitare pressione su Trump piuttosto che a promuovere una reale pacificazione. La crisi continua a mostrarsi complessa, con interessi geopolitici che influenzano le scelte di entrambe le parti.

Mosca e Kiev si dicono pronte al dialogo, ma continuano a restare ferme sulle rispettive pretese: le aperture al cessate il fuoco degli ultimi giorni, infatti, sembrano più rivolte a influenzare Trump che a fermare la guerra. Leggi 🔗Leggi su Internazionale.it © Internazionale.it - Il grande bluff delle offerte di pace in Ucraina

