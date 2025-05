Il gran finale di Monza Visionaria Tre concerti fra jazz e forti emozioni

Unendo jazz e musica sacra, il festival Monza Visionaria culmina con tre concerti imperdibili. Un trio d’eccezione e una voce straordinaria si alterneranno su un palcoscenico dove la magia di Gershwin, i Queen e Brubeck si incontrano. A completare l’esperienza, un reading musicale ci porterà a esplorare i sogni e i miti dell’America, promettendo serate indimenticabili.

Un intreccio tra jazz e musica sacra, con un trio d’eccezione, tra cui una voce che non lascia indifferenti. E poi l’incontro fra un trio jazz e un’orchestra per viaggiare in bilico tra Gershwin, i Queen e Brubeck, oltre a un reading musicale che guiderà nei meandri del sogno e del mito americano. Tre concerti e spettacoli per il granfinale del festival MonzaVisionaria. Sono quelli che concluderanno, da stasera a giovedì, la rassegna organizzata in città dall’associazione Musicamorfosi. Oggi alle 21 nella chiesa di Santa Maria al Carrobiolo andrà in scena la prima assoluta di “Magnificat - A jazz tribute to God”, una prova di sincretismo musicale, un percorso intorno al Magnificat che si svilupperà da Monteverdi a Pergolesi, da Philip Glass ad Alice Coltrane. Sarà un tributo jazz al divino che è in ognuno di noi, un inno alla pace e alla fratellanza. 🔗Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Il gran finale di Monza Visionaria. Tre concerti fra jazz e forti emozioni

