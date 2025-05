Il gps di Jannik Sinner come funziona il dispositivo indossato agli Internazionali d' Italia

Durante gli Internazionali d'Italia, Jannik Sinner esibisce un innovativo dispositivo GPS, autorizzato dall'ATP. Questo gadget, indossato dal talentuoso tennista, offre dati preziosi sulle performance in campo, permettendo un’analisi dettagliata del gioco. Scopriamo come funziona e quali benefici apporta al successo del giovane fuoriclasse.

Anche il tennis si adegua dopo il via libera dell'Atp. Il fuoriclasse, in campo a Roma, sfoggia il nuovo gadget

Jannik Sinner in campo a Roma con un Gps sulla schiena: perché lo usa e come funziona - Tra i segreti del “nuovo” Jannik Sinner impegnato agli Internazionali in corso a Roma c’è anche il cardiofrequenzimetro con Gps. Uno strumento molto noto e utilizzato tra gli sportivi: gli appassionati di calcio, ad esempio, si sono abituati a vedere i giocatori indossare uno strano reggiseno sotto la maglietta. Nel tennis però è una novità, visto che fino a poco tempo fa era vietato. Ora invece l’Atp ha consentito il suo utilizzo anche in partita e Sinner è stato tra i primi a sfruttare questa possibilità, già nel suo match di esordio contro Mariano Navone. 🔗Leggi su ilfattoquotidiano.it

