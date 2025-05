Il gozzo sorrentino diventato icona dello stile italiano

Apreamare, rinomata per le sue imbarcazioni iconiche, presenta il Gozzo 35, una reinterpretazione moderna del classico Gozzo Sorrentino. Questa nuova imbarcazione si distingue per una carena all'avanguardia, progettata dal noto studio Marine Design. Con l’arrivo del 2025, Apreamare si prepara a lanciare novità entusiasmanti e a consolidare il suo successo nel mondo della nautica.

ALCUNE DELLE LORO IMBARCAZIONI sono iconiche. Come Apreamare gozzo 35, una nuova versione del gozzosorrentino, che risponde agli stili di vita più moderni. Il punto di forza di questa nuova imbarcazione è una carena progettata dallo studio Marine Design, che ha già firmato gran parte dei progetti di successo dell'Apreamare. Anche per questo il 2025 si apre con novità e successi per Apreamare, storico cantiere della penisola sorrentina. Dopo un 2024 positivo, anche il 2025 si si è aperto con il segno più, sia per il fatturato, sia per il consolidamento della presenza commerciale a livello internazionale in tre continenti. Lo storico cantiere campano, infatti ha firmato accordi con quattro dealer: Atalanta Marine (Grecia), Alberta Yachts D.O.O. (Croazia, Slovenia, Bosnia-Erzegovina, Serbia, Sud della Germania), 5 Star Motor Yachts (Australia) e Yachts Expert (Dubai).

