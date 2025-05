Il giovane granchio blu che non lascia l’anguilla Con la preda nella rete | la foto

Ferrara, 12 maggio 2025 – Un giovane granchio blu dimostra una tenacia sorprendente, trattenendo con forza un'anguilla appena nata nella rete. I ricercatori lo misurano, osservando con curiosità questo comportamento insolito, mentre accanto a lui si trova un altro granchio blu, anch'esso giovane. "In genere sono…". La scena offre uno sguardo affascinante sulla vita marina.

Ferrara, 12 maggio 2025 – Non ne vuole sapere di lasciarla andare. Un giovanegranchio tiene stretta saldamente tra le tenaglie un’anguilla nata da pochi giorni, lascia che i ricercatori lo misurino, in una vaschetta insieme a un altro granchio blu, anche questo un giovane esemplare."In genere sono le anguille a cibarsi di piccoli di granchio, ma possono a loro volta essere ‘disturbate’ dalla eccessiva proliferazione del crostaceo”, spiega Mattia Lanzoni, ricercatore del dipartimento di scienze dell’Ambiente e della Prevenzione dell’università di Ferrara che segue il progetto per la salvaguardia delle anguille, di cui è responsabile il professor Giuseppe Castaldelli.La foto è stata scattata l’altro giorno. Il giovane ‘alieno’ è finito con la sua preda in una delle reti che vengono calate in mare per misurare la popolazione delle anguille nel Delta. 🔗Leggi su Ilrestodelcarlino.it