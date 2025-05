il gioiello di oreno da salvare campanile è l ora del restyling

In breve da Zazoom:

Dopo la colletta, via ai lavori per salvare la campana minacciata da crepe e da ruggine, l’autogru ha smontato la “voce” del Campanile a Oreno. In settimana le spettacolari operazioni nel borgo gioiello di Vimercate seguite da molti fedeli. Con loro il parroco don Luigi Calabresi. Il restyling comincia dopo la raccolta fondi lanciata nei mesi scorsi dalla parrocchia di San Michele Arcangelo, l’iniziativa, “Adotta una campana”, per coprire il costo della sistemazione: 410mila euro. Una relazione tecnica dopo la diagnosi degli esperti aveva lasciato poco spazio all’immaginazione, il tempo ha rovinato la struttura e solo lavori profondi potranno restituire il monumento alla frazione. Le prime indagini risalgono a settembre 2022, a occuparsene una ditta di Lecco che aveva evidenziato la necessità di importanti saldature per tornare a sentire gli amati rintocchi. 🔗Leggi su Ilgiorno.it