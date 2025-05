Il gioiellino del Milan Zeroli fa la differenza | suo l’assist che stende l’Udinese

Il giovane talento del Milan, Kevin Zeroli, sta dimostrando il suo valore in campo. In prestito al Monza, ha regalato un importante assist che ha segnato la vittoria contro l'Udinese, dimostrando di essere un vero gioiellino capace di fare la differenza nella massima serie. Il suo talento è destinato a brillare.

Kevin Zeroli, centrocampista di proprietà del Milan, attualmente in prestito al Monza, ha messo a segno il suo primo assist in Serie A

