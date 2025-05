Il Genoa gela il Maradona | il Napoli frena ora lo scudetto è un rebus

Il sogno scudetto del Napoli subisce un brusco rallentamento al Maradona, dove un Genoa deciso strappa un pareggio per 2-2. Con questa inaspettata battuta d'arresto, la squadra di Antonio Conte si trova ora a dover vincere le ultime due sfide contro Parma e Cagliari. Il titolo, che sembrava alla portata, si trasforma in un vero rebus per gli azzurri.

Il Genoa gela il Maradona: il Napoli frena, ora lo scudetto è un rebus

Quando tutto sembrava indirizzato, il Napoli rallenta. Lo fa nel momento più inatteso, in casa, davanti al suo popolo, contro un Genoa ormai salvo ma determinato a lasciare un segno. Il pareggio per 2-2 costringe la squadra di Antonio Conte a dover vincere le ultime due partite – contro Parma e Cagliari – per sperare di mantenere il sottile vantaggio sull'Inter, ora distante un solo punto.

Come sottolineato da Raffaele Auriemma su Tuttosport, il Napoli ha sprecato un'occasione pesante e Conte non lo nasconde: «Ci siamo giocati un bonus. Dei sette punti che ci servivano ne abbiamo fatto solo uno. Ora dobbiamo vincere le ultime due per fare qualcosa di straordinario. Oggi grande amarezza: una partita che dovevamo vincere, loro due tiri e due gol».

