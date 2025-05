Il gas chiude in rialzo a 3539 euro al Ttf di Amsterdam

Il gas naturale chiude in rialzo alla piazza TTF di Amsterdam, con i contratti future di giugno che segnano un incremento del 2,23% a 35,39 euro al MWh. Questo successo arriva dopo la prima intesa tra Cina e Usa sui dazi, potenzialmente a favore della crescita economica globale e del mercato energetico.

chiude in rialzo il gas naturale sulla piazza Ttf di Amstersdam. I contratti future sul mese di giugno guadagnano il 2,23% a 35,39 euro al MWh. Un progresso registrato all'indomani della prima intesa tra Cina e Usa sui dazi, che potrebbe spingere la crescita economica mondiale e di conseguenza anche la domanda di energia.

