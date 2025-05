Il gagliardetto dei "rossi" dell'Helsingborg è un simbolo di orgoglio e tradizione per la città svedese. Fondata più di un secolo fa, l'Helsingborgs IF ha collezionato numerosi titoli e riconoscimenti, consolidando il proprio posto nella storia del calcio nazionale. Scopriamo insieme il significato di questo emblema e il legame profondo con la comunità locale.

Il gagliardetto dei “rossi” dell’HelsingborgHelsingborg ovvero quel lembo della Svezia che s’incunea verso la Danimarca fino a quasi sfiorarla. In questa cittadina giocano da oltre un secolo “i rossi” calciatori dell’Helsingborgs IF che annovera nel suo palmares vari titoli e coppe nazionali e qualche sparuta apparizione nei tornei continentali organizzati dall’UEFA. Il gagliardetto è davvero un bell’esemplare che sfortunatamente rappresenta, per cura dei dettagli e pregio nel ricamo, un’eccezione rispetto alle tipicità degli stendardi utilizzati nella penisola scandinava.Infatti, questo esemplare risulta molto curato nei dettagli ed il ricamo riportato nello stemma e nelle scritte risultano davvero raffinati e di pregio. Il lembo di storia del calcio svedese a cui è associato ci riporta alla stagione 1949 – 1950. 🔗Leggi su Glieroidelcalcio.com