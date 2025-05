Il furto dei giornali Edicolante svaligiata Il governo | Forza Giada

In breve da Zazoom:

A Bozzolo, un piccolo comune del Mantovano, Giada Pasquali si distingue tra i giovani italiani che non studiano né lavorano. A soli 25 anni, è già titolare di una cartoleria e di un negozio di abbigliamento personalizzato, e da un mese ha rilevato anche l'unica edicola del paese. Purtroppo, la sua nuova avventura ha preso una piega inaspettata: l'edicola è stata svaligiata nelle prime ore di sabato.

BOZZOLO (Mantova)In un’Italia ai primi posti a livello europeo per numero di giovani che non studiano e non lavorano, Giada Pasquali, 25 anni, fa eccezione. Titolare di una cartoleria e di un negozio di abbigliamento personalizzato, un mese fa ha deciso di rilevare anche l’unica edicola di Bozzolo, nel Mantovano. Ma la rivendita nelle prime ore di sabato è stata svaligiata: spariti quasi tutti i quotidiani consegnati dal distributore. Un episodio che ha colpito anche la politica: il sottosegretario alla presidenza del Consiglio con delega all’informazione e all’editoria, Alberto Barachini, ha annunciato "per lei e per tutti gli edicolanti importanti misure di sostegno economico che vedranno la luce tra poche settimane. L’informazione deve stare vicino ai cittadini, anche fisicamente. ForzaGiada!". 🔗Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - Il furto dei giornali. Edicolante svaligiata. Il governo: "Forza Giada"

Se ne parla anche su altri siti

Una vita tra giornali e riviste: "Io, da quarantatré anni edicolante e cartolaio. E non mi voglio fermare" - È l’edicolante più “longevo” di Codogno. In oltre quarant’anni di attività ha potuto vedere giorno dopo giorno come è cambiata la società, ma anche la stessa città di Codogno. Ed è stato anche uno dei “baluardi” dell’informazione in pieno periodo Covid quando l’epidemia stava divampando e c’era bisogno come non mai di saperne di più di quel virus fino ad allora sconosciuto che stava facendo morire le persone senza che avessero gli strumenti per difendersi. 🔗Leggi su ilgiorno.it

Furto al Romics per 1200 euro, non immaginerete cosa è stato rubato (o chi sia la vittima) - Una giornata di divertimento e spensieratezza si è trasformata in un incubo. È successo domenica 6 aprile 2025 presso il Romics, una delle fiere del fumetto e dei videogioco più famose d’Italia. La vittima è il famoso influencer CiccioGamer89 a cui è stato rubato un mazzo di carte collezionabili del valore di 1200 euro.Come riportato dal Corriere della Sera, il ladro è Natalino Diego C., un 20enne che è stato prontamente arrestato dalla polizia del distretto di San Paolo con l’accusa di furto con destrezza. 🔗Leggi su screenworld.it

Moggi giustifica Conte: «Ho letto questo su di lui sui giornali, ma c’è una ragione dietro il suo sfogo! Lo ha imparato da noi alla Juve» - di Redazione JuventusNews24Moggi evidenzia cosa ha spinto Conte a sfogarsi prima e dopo la sfida contro il Monza: le sue parole rievocano il passato alla JuveTUTTOmercatoWEB ha intervistato Luciano Moggi, che svela il motivo dello sfogo di Antonio Conte a Napoli prima e dopo la sfida contro il Monza. Nel suo intervento, l’ex DG della Juve rievoca il passato bianconero con le seguenti parole.PAROLE – «Ho letto tutti i giornali sulle dichiarazioni di Conte ipotizzare l’addio. 🔗Leggi su juventusnews24.com

Aggiornamenti pubblicati da altri media

A Foggia i ladri non lasciano in pace nemmeno le edicole. 🔗Se ne parla anche su altri siti

Il coraggio dell’edicolante Giada - Giada Pasquali ci aveva creduto (e ci crede ancora). Tenere in vita l'unica edicola di Bozzolo, 4.500 abitanti nella provincia mantovana, con tutti i sacrifici che questo comporta. Una sfida dalle mol ... 🔗ilgiorno.it

Bozzolo, giornali rubati nell’unica edicola del paese: “Giada Pasquali, vai avanti. Siamo con te” - La giovane imprenditrice aveva riaperto l’attività da poco più di un mese, dopo aver accolto l’invito del sindaco. Il sottosegretario alla presidenza del Consiglio con delega all’informazione e all’ed ... 🔗msn.com