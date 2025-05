Il Fulgor resterà cinema | rinnovo vincolo nel 2026

Firenze si prepara a proteggere uno dei suoi emblematici spazi culturali. L'ex cinema Fulgor, situato in via Maso Finiguerra, rimarrà al riparo da speculazioni edilizie grazie al rinnovo del vincolo sulla sua destinazione d'uso. Palazzo Vecchio intende preservare questa importante struttura, evitando la trasformazione in appartamenti di lusso e garantendo così la salvaguardia del patrimonio storico e culturale della città.

Firenze, 12 maggio 2025 – L’ex cinemaFulgor di via Maso Finiguerra sarà messo al riparo da eventuali speculazioni edilizie. Palazzo Vecchio ha intenzione di rinnovare il vincolo della destinazione d’uso anche dopo la scadenza, prevista il prossimo anno e a dieci anni dalla chiusura. In questo modo non sarà possibile, per chi lo acquisterà, realizzarvi al suo interno appartamenti di lusso per acquirenti possidenti. La conferma arriva dalla Direzione Urbanistica del Comune che, prima della scadenza della ’restrizione’, avvierà tutto l’iter per la conferma. Ma sarà comunque possibile destinare il 60% al cinema e il 40% al direzionale, con negozi, uffici e servizi per lo più per il quartiere. Sulla stregua di quanto avvenuto con l’Astra in piazza Beccaria. Il mitico Fulgor per anni è stato un punto di riferimento per tutto il centro storico: nel 1999 viene avviata l’attività e nel 2009 avviene il subentro dell’ex presidente della Sampdoria Ferrero che sospende definitivamente le proiezioni nell’agosto del 2016. 🔗Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Il Fulgor resterà cinema: rinnovo vincolo nel 2026

