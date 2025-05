Il Frosinone si gioca la vita a Sassuolo

Il Frosinone si trova di fronte a una cruciale sfida a Sassuolo, con la stagione che volge al termine. Due sole opzioni si presentano: arrendersi e sprecare anni di duro lavoro, oppure combattere fino all'ultimo respiro per preservare una categoria che vale quasi 80 anni di storia e sogni. La lotta è appena iniziata.

