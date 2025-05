Il frontman deo Maneskin Damiano David con il suo primo album da solista tra sonorità pop e raffinate si prepara per tour mondiale

Damiano David, frontman dei Maneskin, debutta da solista con "Funny Little Fears", un album che fonde sonorità pop e raffinate. Con testi intensi e una vocalità matura, l'artista romano si prepara a intraprendere un tour mondiale, segnando una nuova tappa nella sua carriera musicale. Un viaggio emozionale da non perdere.

Roma, 12 mag. (askanews) – sonorità pop e raffinate, testi intensi ed emozionanti, una vocalità più matura e consapevole, il primoalbumsolista di DamianoDavid, Funny little Fears, tutto in inglese, segna la direzione che il frontman dei Maneskin ha voluto dare alla sua carriera. Un diario emotivo in cui Damiano affronta le sue paure e si racconta.«Io credo che la cosa che mi ha più aiutato ad essere molto trasparente nel disco è stata quella di andare in un posto dove le dinamiche della mia vita di tutti i giorni non erano presenti. Quindi essere in una città nuova per me ed essere un po’ un foglio bianco penso mi abbia aiutato molto a accedere appunto a parti di me stesso molto personali».DamianoDavid, ospite della seconda serata del Festival di Sanremo 2025. (Getty Images)Damiano si prepara ad affrontare un importante tourmondiale. 🔗Leggi su Iodonna.it © Iodonna.it - Il frontman deo Maneskin, Damiano David con il suo primo album da solista, tra sonorità pop e raffinate, si prepara per tour mondiale.

