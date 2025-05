Il formato Weimar+ prende forma Difesa e sicurezza comune fuori dai vincoli Ue

Il formato Weimar si configura come una nuova iniziativa per la difesa e la sicurezza comune al di fuori dei confini dell'Unione Europea. I ministri degli Esteri di sei importanti nazioni europee si sono riuniti a Londra per discutere le sfide della sicurezza continentale e promuovere strategie congiunte.

I capi delle diplomazie di sei tra i maggiori Paesi europei – Francia, Germania, Italia, Polonia, Spagna e Regno Unito – insieme all’Alto rappresentante dell’Unione europea, Kaja Kallas, si sono incontrati oggi nella capitale britannica per un vertice incentrato sulla sicurezza continentale e sul sostegno a Kyiv. Al centro della riunione – la prima di questo formato allargato – la guerra in Ucraina, le prospettive di pace, la Difesa europea e la necessità, come si legge nel comunicato congiunto, di “rafforzare la capacità collettiva di Difesa e produzione industriale” del continente. Il formato Weimar Plus +La riunione odierna segna un salto di qualità per il cosiddetto formatoWeimar+, un’estensione del tradizionale Triangolo di Weimar – nato nel 1991 e composto da Francia, Germania e Polonia – e che oggi ha visto la partecipazione anche di Italia, Spagna e Regno Unito. 🔗Leggi su Formiche.net © Formiche.net - Il formato Weimar+ prende forma. Difesa e sicurezza comune fuori dai vincoli Ue

