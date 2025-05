Il fidanzamento di Mauro Icardi e China Suarez tra gossip e reazioni

Mauro Icardi e China Suarez stanno per compiere un grande passo: il loro fidanzamento è al centro dell'attenzione, tra dettagli romantici e preparativi per un matrimonio da sogno. Scopri tutte le curiosità e gli aggiornamenti su questa coppia che ha catturato i riflettori, tra amori, polemiche e progetti futuri. Leggi di più su Donne Magazine!

Mauro Icardi e La China, fidanzamento ufficiale: la cifra da capogiro per gli anelli e la reazione di Wanda - Il calciatore e l'attrice hanno ufficializzato la relazione sfoggiando due preziosi anelli all'anulare e Wanda non è rimasta in silenzio 🔗Leggi su ilgiornale.it

Mauro Icardi e China Suarez verso le nozze? Wanda Nara sbotta: «È un circo. Gli anelli me li compro da sola» - Mauro Icardi fa sul serio con China Suarez. Le storie su Instagram non lasciano spazio a dubbi: la coppia sembrerebbe pronta a fare il grande passo. E Wanda Nara? Dopo l?ennesima rottura... 🔗Leggi su leggo.it

VIDEO / Mauro Icardi e China Suarez inseparabili anche in allenamento: “Il mio tutto” - L'allenamento di coppia dei due argentini L'allenamento di Maurito con la fidanzata: i sue sono inseparabili! 🔗Leggi su golssip.it

Mauro Icardi e La China, fidanzamento ufficiale: la cifra da capogiro per gli anelli e la reazione di Wanda - Il calciatore e l'attrice hanno ufficializzato la relazione sfoggiando due preziosi anelli all'anulare e Wanda non è rimasta in silenzio ... 🔗msn.com

Mauro Icardi e China Suarez verso le nozze? Wanda Nara: "Gli anelli me li compro da sola" - Mauro Icardi e China Suarez verso le nozze? Wanda Nara: “Gli anelli me li compro da sola”. Il calciatore ufficializza il fidanzamento. 🔗msn.com

Tra Mauro Icardi e China Suarez spunta l’anello, la reazione di Wanda Nara - Con alcune IG stories, Mauro Icardi e China Suarez sembrano annunciare il loro fidanzamento ufficiale. Nella foto condivisa c’è un anello in primo piano accompagnato dalla dedica del calciatore per la ... 🔗fanpage.it