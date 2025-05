Il feto potrebbe avere qualche anomalia genetica?

Salve dottore, ho 37 anni e sono alla mia seconda gravidanza, attualmente alla 21esima settimana. Oggi ho effettuato l'ecografia morfologica, e il referto ha evidenziato pielectasia bilaterale con misure di 8 mm a sinistra e 9 mm a destra, oltre a un'iperecogenicità delle anse ileo-coliche. Vorrei comprendere meglio il significato di questi risultati e le eventuali implicazioni per la salute del mio bambino.

Salve dottore, ho 37 anni e sono alla seconda gravidanza, precisamente a 21 settimane. Oggi ho fatto la morfologica è questo è il referto: "pielectasia bilaterale rispettivamente di 8 mm a sx e di 9 mm a dx ed iperecogenicità delle anse ileo-coliche. La condizione seppur aspecifica ed attualmente di scarso rilievo clinico può essere associata a noxae infettive ed anomalie cromosomiche eo genetiche. Il dato resta sine causa nella maggior parte dei casi. La prognosi allo stato è favorevole ma tale condizione muta se le suddette anomalie dovessero evolvere in maniera peggiorativa. Si consiglia follow-up, screening infettivologico completo, valutazione cariotipo fetale e della fibrosi cistica."Il feto pesa 350 g, è lungo 23 cm ed è ecograficamente normoconformato per le settimane di gestazione.

