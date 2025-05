Il Festival sull' aborto negli spazi della provincia rossa | esplode il caso

Ne è un esempio la crescente retorica contro l'aborto, che risuona in molteplici dibattiti pubblici e politici. Questa visione retrograda ignora i progressi nella tutela dei diritti delle donne e spinge verso una stigmatizzazione pericolosa. In questo contesto, è fondamentale analizzare le conseguenze di tali atteggiamenti e promuovere una discussione informata e rispettosa sui diritti femminili e sulla libertà di scelta.

Premessa d'obbligo. In Italia, dal 1978, in base alla legge 194, ogni donna ha la possibilità di richiedere l'interruzione volontaria di gravidanza (IVG) entro i primi 90 giorni di gestazione, e può farlo per motivi di salute, economici, sociali o familiari. Da allora nulla è cambiato, se non che c'è chi continua, ostinatamente, a vedere fantasmi e spettri del passato ovunque.Ne è un esempio lampante il "Festivalsull'aborto" in corso fino a stasera a Pisa, presso la Casa delle Donne, un'associazione femminista e di promozione sociale, senza scopo di lucro, fondata a Pisa nel 1996 e attiva fin dal 1990. Lo spazio - evidenziamo - è di proprietà dellaprovincia di Pisa, concessa all'associazione «in comodato gratuito con convenzione quinquennale» in questo caso, rinnovato dal presidente dellaprovincia di Pisa del Pd, Massimiliano Angori.

"Facciamo da noi", a Pisa il primo festival sull'aborto di "Obiezione respinta": "Costruiamo reti internazionali" - I giorni del 9, 10 e 11 maggio a Pisa, negli spazi di Exploit e della Casa della donna, si terrà "Facciamo da noi – un festival sull'aborto". Si tratta del primo festival organizzato da Obiezione Respinta (OBRES), gruppo nato nel 2016 a Pisa partendo dalle esigenze concrete delle attiviste che avevano riscontrato difficoltà nel reperire la pillola del giorno dopo e accedere all'interruzione volontaria di gravidanza (IVG).

"Sull'aborto bisogna parlare chiaro": intervista a Gilda Sportiello (M5S) - Parità salariale, aborto, lotta alle discriminazioni e alla violenza di genere. Sono parecchi, nel 2025, i diritti da difendere o ancora da conquistare per le donne in Italia. Lo ha rimarcato con forza nei giorni scorsi, alla Camera, la deputata del M5S Gilda Sportiello, in occasione della discussione per l'8 marzo: «Tenetevi pure le mimose e dateci i consultori, il diritto all'aborto, gli asili nido, il lavoro, i ruoli che ci spettano, l'educazione effettiva e sessuale nelle scuole», ha denunciato nell'Aula di Montecitorio, scatenando il dibattito politico e diventando virale in rete.

