Il Festival cinematografico celebra un classico senza tempo

Il 78esimo Festival di Cannes, in programma dal 13 al 24 maggio, si apre all'insegna dell'emozione con il suo manifesto ufficiale, che celebra l'abbraccio iconico tra Anouk Aimée e Jean-Louis Trintignant nel film “Un uomo, una donna” di Claude Lelouch. Questo gesto affettuoso diventa simbolo di una kermesse dedicata alla cinematografia e all'arte dell'incontro.

Il manifesto ufficiale del 78esimo Festival di Cannes, in programma dal 13 al 24 maggio, è stato installato al Palais des Festivals. Come immagine è stata scelta quella dell’abbraccio fra Anouk Aime’e e Jean-Louis Trintignant nel film di Claude Lelouch “Un uomo, una donna”iO Donna ©RIPRODUZIONE RISERVATAL'articolo Il Festival di Cannes 2025 si apre con un abbraccio: il manifesto è un’ode al cinema francese iO Donna. 🔗Leggi su Iodonna.it © Iodonna.it - Il Festival cinematografico celebra un classico senza tempo

Ne parlano su altre fonti

A Bangkok si celebra il festival Songkran, il capodanno thailandese - Nella capitale thailandese Bangkok si celebra il festival Songkran, il capodanno thailandese, con giochi d’acqua mentre il Sud-est asiatico dà il via alla sua festa annuale dell’acqua. Le celebrazioni sono un’occasione di divertimento durante quello che di solito è il periodo più caldo dell’anno. In Thailandia si assiste a un vero e proprio esodo di massa dalla capitale verso le città di origine nell’entroterra. 🔗Leggi su lapresse.it

Neri Pozza celebra 20 anni italiani di Shantaram, classico contemporaneo che unisce generazioni - Correva l'anno 2005 quando Neri Pozza portò in Italia Shantaram, celebre romanzo dello scrittore australiano Gregory David Roberts (uscito due anni prima): da allora ha conquistato, e continuato a farlo, milioni di lettori in tutto il mondo. Un successo planetario capace di legare diverse... 🔗Leggi su today.it

Il Liceo Classico Brunelleschi di Afragola celebra la Notte Nazionale del Liceo Classico 2025: cultura, storia e Mediterraneo al centro dell’evento - Il Liceo Classico Brunelleschi di Afragola partecipa alla Notte Nazionale del Liceo Classico 2025 Venerdì 04 aprile 2025, dalle ore 18:00 alle 24:00, il liceo si unirà agli altri istituti classici d'Italia per celebrare la Notte Nazionale del Liceo Classico.L'evento, che si svolge... 🔗Leggi su napolitoday.it

Cannes Classics 2025: Un viaggio cinematografico nel tempo; Il Trento Film Festival celebra il vecchio west con un film muto musicato dal vivo; XXV Emilia-Romagna Festival - ERF - Classico è contemporaneo; Profondo rosso, per i 50 anni concerto live al Film music Festival. 🔗Le notizie più recenti da fonti esterne

Festival di Cannes 2025: i titoli della sezione Cannes Classics dedicati al patrimonio cinematografico - Il Festival di Cannes 2025 apre con la versione restaurata de "La febbre dell'oro" di Charlie Chaplin, mentre Cannes Classics presenta opere significative come "Amores Perros" e film western scelti da ... 🔗ecodelcinema.com

Festival del cinema italiano al via in giappone con la 25ª edizione durante la golden week a tokyo - Il festival del cinema italiano a Tokyo celebra 25 anni di collaborazione culturale tra Italia e Giappone, rafforzata da nuovi accordi di coproduzione e legata all’Expo Osaka 2025 per promuovere arte, ... 🔗gaeta.it

Festival del cinema italiano di Voiron dedicato a Roma - (ANSA) - ROMA, 11 MAR - Il tradizionale Festival del cinema italiano che si tiene ogni anno a Voiron, in Francia, e celebra l'amicizia ... quale sarà proiettato il classico "Ladri di biciclette ... 🔗msn.com