Il dritto di Sinner non ancora al top? A Roma dopo le 19 le palle camminano di meno | la spiegazione di Panatta

Jannik Sinner ha inaugurato con successo la sua partecipazione agli Internazionali d'Italia 2025, affrontando Mariano Navone. Dopo una lunga pausa di tre mesi per il caso Clostebol, il tennista altoatesino ha dimostrato di recuperare rapidamente, nonostante le incertezze iniziali sulle sue condizioni fisiche. “Ha sbagliato 7/8 palle in più del solito, poi è tornato come prima. Non è cambiato niente”, ha commentato l'ex campione Adriano Panatta.

Un esordio convincente quello di Jannik Sinner contro Mariano Navone agli Internazionali d’Italia 2025. L’altoatesino tornava in campo dopo la sospensione di tre mesi per il caso Clostebol e alcuni, Sinner compreso, avevano dubbi sulle sue condizioni fisiche. “Ha sbagliato 78 palle in più del solito, poi è tornato come prima. Non è cambiato niente”, ha dichiarato Adriano Panatta all’interno del podcast La Telefonata, sottolineando come dal suo punto di vista i dubbi erano davvero pochi.IL TABELLONE dell’ATP di RomaLA STORIA – L’albo d’oro degli Internazionali“Ho letto che qualcuno si è lamentato del suo dritto non ancora al top, ma sono due le considerazioni da fare: la terra battuta non è notoriamente il suo giardino di casa e a quell’ora del pomeriggio sul Foro Italico arriva l’umidità essendo il Tevere lì vicino. 🔗Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - “Il dritto di Sinner non ancora al top? A Roma dopo le 19 le palle camminano di meno”: la spiegazione di Panatta

Ne parlano su altre fonti

Sinner e Musetti, due italiani in top-10: soltanto un’altra coppia azzurra c’era riuscita - Da lunedì 5 maggio ci saranno due italiani nella top-10 del ranking ATP: Jannik Sinner sarà numero 1 del mondo, mentre Loreno Musetti stazionerà in una posizione tra la quinta e la decima (dipenderà dal risultato che conseguirà al Masters 1000 di Madrid, stasera affronterà il canadese Gabriel Diallo nei quarti di finale). Si tornerà ad avere due azzurri nell’elite nel tennis internazionale a oltre tre anni di distanza dall’ultima volta. 🔗Leggi su oasport.it

Jannik Sinner spinge in allenamento con Sonego a Roma. Domani training con un top-5 - Proseguono i lavori in corso per Jannik Sinner. Il ticchettio delle lancette continua e il 10 maggio, data d’esordio del n.1 del mondo agli Internazionali d’Italia, si avvicina. La vicenda “Clostebol”, costata tre mesi di sospensione, è alle spalle e ora il pensiero è solo al campo e a recuperare il terreno perduto.Alle ore 16.30 di oggi, la SuperTennis Arena era gremita in ogni ordine di posto (2500 posti) per assistere al secondo allenamento di Sinner col suo amico Lorenzo Sonego. 🔗Leggi su oasport.it

Ranking ATP (17 marzo 2025): Jannik Sinner sempre sul trono, Jack Draper irrompe in top-10 - Jannik Sinner inizia la sua 41ª settimana da n.1 del ranking ATP consecutiva. Il pusterese, costretto a non giocare per la sospensione fino alle 23.59 del 4 maggio, si sta comunque allenando a Montecarlo per prepararsi al rientro in campo, in occasione degli Internazionali d’Italia previsti dal 7 maggio. Allo stato attuale delle cose, Jannik è certo di essere in vetta almeno fino al 20 aprile, visto il suo vantaggio sugli avversari in classifica e le scadenze di ognuno di loro. 🔗Leggi su oasport.it

Sinner, perde prima di giocare: chi massacra Panatta | .it; Sinner, ferro e piuma: diritti pesanti e palle corte per vincere sul rosso; I 10 numeri più impressionanti del bis di Sinner a Melbourne; Joao Fonseca nuovo fenomeno, tira il dritto a 181 km all'ora: Sinner e Alcaraz devono cominciare a preoccuparsi?. 🔗Ne parlano su altre fonti

Sinner, l'allenamento all'Atp Roma: lavoro sul dritto. VIDEO - Allenamento sul campo 5 per Sinner alla vigilia del match di 3° turno contro l'olandese De Jong. Jannik si è concentrato sul dritto per sistemare un colpo non bilanciato nella prima uscita al Foro Ita ... 🔗sport.sky.it

Sinner non perdona, Navone saluta: Jannik, esordio a Roma da numero uno, chi affronta ora - Il campione azzurro si aggiudica il match d'esordio agli Internazionali, tornando alla vittoria 3 mesi dopo l'ultimo match ... 🔗tuttosport.com

Sinner è tornato, in campo dopo 104 giorni di stop assicura ai fan: "Sarà meraviglioso" - Che cosa ho visto ieri sera sul centrale del Foro Italico? Un ragazzo che si è posto gli obiettivi giusti, con aspettative non esagerate ma perfettamente centrate. Jannik Sinner sapeva che al rientro ... 🔗lastampa.it