Il doppiaggio artificiale mi fa paura

Il doppiaggio artificiale suscita preoccupazioni tra gli artisti, come dimostra Francesco Prando, la voce italiana di Daniel Craig. "Mi hanno offerto di vendere il mio parlato a una macchina, ma ho rifiutato", spiega. "Le emozioni non si possono replicare". E per lui, non c'è attore più affascinante da doppiare di Matthew McConaughey. Continua a leggere...

L'IA prende il lavoro dei doppiatori, Giuliani (voce di Jon Snow): Resta una cosa che non sa fare; I doppiatori contro l'intelligenza artificiale: "Rubare la nostra voce è come rubarci l'identità"; Amazon doppierà film e serie con l'intelligenza artificiale; I doppiatori italiani contro l'intelligenza artificiale, la protesta delle voci più famose del cinema: «L'arte meravigliosa nelle imperfezioni» - Il video.

L’intelligenza artificiale non fa paura a tutti nello stesso modo - La ricerca Fears about artificial intelligence across 20 countries and six domains of application (letteralmente: “Timori riguardo l'intelligenza artificiale ... dalle IA fa più paura alle ... 🔗repubblica.it

