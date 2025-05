Il dolcissimo scatto ha già conquistato migliaia di utenti sul web

In occasione della Festa della Mamma, Michelle Hunziker ha regalato ai suoi follower un emozionante ritratto di famiglia sul profilo Instagram di Goovi, il suo marchio di cosmetici. La dolcissima foto, che cattura attimi preziosi con la madre Ineke, la figlia Aurora Ramazzotti e il nipotino Cesare, è stata condivisa ieri, riscuotendo immediato entusiasmo tra i fan, nonostante fosse scattata un anno fa.

Un tenero ritratto di famiglia per celebrare la Festa della Mamma. Michelle Hunziker ha condiviso sul profilo Instagram di Goovi, il marchio di cosmetici fondato dalla presentatrice nel lontano 2007, una dolcissima foto che la ritrae insieme alla madre Ineke, alla figlia Aurora Ramazzotti e al nipotino Cesare. L'immagine, scattata in realtà un anno fa ma postata ieri, ha subito conquistato i fan per la sua spontaneità. «Tre generazioni di donne e un bignè» ha scritto Michelle nella didascalia, usando il simpatico soprannome con cui chiama il piccolo Cesare. Un gesto semplice ma pieno d'amore, che racconta il legame forte tra le donne della famiglia. Michelle Hunziker, maestra dello stile di vita sano guarda le foto Aurora, Ineke e Michelle: tre generazioni a confrontoLa foto, scattata nel salotto total white di casa Hunziker, mostra le tre donne unite in un abbraccio attorno a Cesare, immortalato – come sempre – solo di spalle.

