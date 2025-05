Il dolce simbolo del Salento incontra il Giro d’Italia | torna il Pasticciotto day

Il Pasticciotto Day torna a incrociare la magia del Giro d'Italia, celebrando il dolce simbolo del Salento. Quest'edizione, particolarmente speciale, unisce tradizione e passione sportiva, coinvolgendo pasticcerie e attività ricettive in Italia e all'estero. Scopriamo insieme come il delizioso pasticciotto si prepara a conquiste nuove vette!

LECCE - Il dolcesimbolo del Salentoincontra la "volata rosa": torna il "Pasticciotto day" e quest'anno l'edizione dell'evento è speciale in occasione del passaggio del "Girod'Italia". Per il sesto anno consecutivo, una grande rete di pasticcerie e attività ricettive, in Italia e all'estero.

Edizione speciale per l'iniziativa in occasione dell'arrivo della tappa della volata rosa a Lecce. Tante le iniziative collaterali collegate all'evento con adesioni che superano i confini nazionali

Dalle 8:00 alle 18:00, in tutte le pasticcerie aderenti in Italia e all'estero, il classico pasticciotto sarà venduto al prezzo simbolico di 0,90 centesimi, un modo per avvicinare ancora di più le

Il suo tocco dorato non altera il sapore del dolce, ma è pensato per esaltarne il valore estetico e simbolico. «Volevamo creare qualcosa che celebrasse le radici culturali del Salento