Nel panorama attuale del mercato del lavoro, l'esperienza pratica sta soppiantando il titolo di studio come criterio principale di valutazione per i recruiter. Un'indagine di Indeed rivela che il 64% degli Hr manager italiani preferirebbe un candidato con esperienza, anche senza laurea, rispetto a uno laureato ma privo di esperienza nel settore. Questa tendenza segna un cambio di paradigma nelle assunzioni in Italia, dove le competenze pratiche sono sempre più valorizzate.

ADDIO al primato del pezzo di carta. L’esperienzabatte il titolo di studio nelle scelte dei recruiter. Tra un candidato laureato nel settore, ma privo di esperienza specifica nel proprio campo di studi, e uno senza laurea, ma con esperienza pratica sul campo, il 64% degli Hr manager italiani assumerebbe il secondo. Lo certifica un’indagine realizzata da Indeed – portale numero uno al mondo per chi cerca e offre lavoro – in collaborazione con YouGov, che ha coinvolto 5.666 aziende in 11 Paesi, tra cui l’Italia.Per anni i titoli di studio sono stati considerati come indicatori della capacità di svolgere il lavoro richiesto. Oggi, invece, le aziende privilegiano sempre più una valutazione dei candidati in base alle loro esperienze, abilità e capacità specifiche per il ruolo ricercato. In un contesto in cui il 63% dei datori di lavoro lamenta un aumento delle difficoltà di assunzione negli ultimi 3 anni, si assiste anche in Italia a una progressiva affermazione dell’approccio alle assunzioni ‘skills-first’, ovvero basato sulle competenze, con cui dichiara di avere familiarità più di un’azienda italiana su due. 🔗Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - Il dilemma dei recruiter. L’esperienza batte la laurea

