Il diavolo sta sempre nei dettagli delle leggi

In breve da Zazoom:

L'intelligenza artificiale sta rivoluzionando molteplici settori, ma come si comporterà di fronte alla complessità del diritto italiano? Tra leggi intricate e linguaggio giuridico paludato, ci si interroga sulle capacità di questa tecnologia nel districarsi tra

La voglio vedere. Dico: l’intelligenza artificiale. La voglio vedere alle prese con le leggi italiane. Con i nostri testi bizantini, con le sfilze di «visto» e «considerato che», con gli oscuri riferimenti e il sanscrito normativo. La voglio proprio vedere. Tutti capaci di applicare l’intelligenza artificiale negli Emirati Arabi Uniti. Lì lo sceicco Mohammed bin Rashid Al Maktoum ha deciso di usarla per fare le leggi. Ha creato un’apposita struttura, il Regulatory Intelligence Office, che dovrà intervenire nel processo legislativo per renderlo «più rapido e preciso». Al che è partito il solito dibattito: ci potremo fidare? E se lo facessimo anche qui, quali rischi correrebbe la nostra democrazia? Il Grillo, però, che è un po’ bastian contrario, ancor prima che ai rischi per la democrazia, ha pensato ai rischi per la medesima intelligenza artificiale. 🔗Leggi su Panorama.it © Panorama.it - Il diavolo sta sempre nei dettagli (delle leggi)

Le notizie più recenti da fonti esterne

Il pop sta nei dettagli, uno sguardo su Olly - Se si dovesse pensare adesso a un personaggio pop in Italia, non si potrebbe non fare il nome di Olly.Meno di due settimane fa Olly ha vinto Sanremo, e in meno di mezz’ora ha fatto sold out nelle sue date a Milano, insomma possiamo dire con certezza che Olly al momento non sia in voga, ma di più, e che sia un vero e proprio fenomeno pop.Come ogni fenomeno pop che si rispetti una delle parte più importanti è proprio l’immaginario, e Olly e il suo team, il suo immaginario lo curano bene, perché tutto è d’impatto e rispecchia appieno la sensazione malinconica, di inizio età adulta, fine ... 🔗Leggi su 361magazine.com

Infortunio Gatti: come sta il difensore? Le condizioni dopo Juve Genoa e quali sono le prime sensazioni. Tutti i dettagli - di Redazione JuventusNews24Infortunio Gatti: come sta? Le condizioni del difensore dopo Juve Genoa e quali sono le prime sensazioniL’infortunio di Federico Gatti è stato una delle note negative di Juve Genoa di ieri. Il difensore bianconero ha lasciato il campo dopo 27? in seguito ad uno scontro duro nei pressi dell’area bianconera al minuto 13? con Pinamonti. Ha provato a stringere in denti fino a quando è arrivato il cambio con l’ex Milan Kalulu. 🔗Leggi su juventusnews24.com