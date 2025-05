Il diario di un ambasciatore | Pace difficile ma possibile Bisogna dialogare con tutti Anche con chi ha aggredito

"Questo libro è il diario di un ambasciatore, ma Anche di un uomo che ha vissuto un periodo estremamente difficile della storia dell’Europa e ha sempre creduto che la soluzione dei contrasti attraverso l’intervento militare sia un errore marchiano commesso continuamente dall’uomo". Così Giorgio Starace, ambasciatore d’Italia in Russia dal 2021 al dicembre 2023, esordisce parlando del volume ’La Pacedifficile – Diari di un ambasciatore a Mosca’ (Mauro Pagliai editore), che presenterà questo pomeriggio alle 17 nella sala Marmori della Camera di Commercio Riviere di Liguria, in piazza Europa 15.L’evento, organizzato dal movimento civico Avantinsieme, sarà coordinato dal presidente di quest’ultimo Lorenzo Forcieri e vedrà la partecipazione della senatrice Stefania Pucciarelli e dell’ex ministro Andrea Orlando, con l’introduzione del segretario camerale Marco Casarino. 🔗Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Il diario di un ambasciatore: "Pace difficile, ma possibile. Bisogna dialogare con tutti. Anche con chi ha aggredito"

Firenze, presentazione del libro 'La pace difficile. Diari di un Ambasciatore a Mosca' - Firenze, 19 marzo 2025 - Nel volume La pace difficile. Diari di un Ambasciatore a Mosca (pubblicato da Mauro Pagliai nella collana Verità Scomode), l’ex Ambasciatore italiano a Mosca Giorgio Starace racconta in prima persona i drammatici mesi che hanno preceduto e accompagnato l’intervento militare in Ucraina da parte della Federazione Russa. Una testimonianza diretta delle tensioni internazionali e delle implicazioni per l’Italia, l’Europa e il resto del mondo. 🔗Leggi su lanazione.it

Il mio diario di guerra e pace. E quelle lettere in Danimarca - Tengo un diario. 11 marzo. “La guerra mondiale spaventa 4 italiani su 10” (La Stampa, prima pagina). E 6 no? Guerra e pace, soprattutto nella loro combinazione (si riflette poco all’uso tolstojano della congiunzione “e”, “Vaynà i Mir”, invece della disgiuntiva “o”) prendono in ostaggio chi le pronuncia e le tramuta in esorcismi. Mercanti d’armi, tardo-futuristi e fornitori d’intendenza a parte, come si fa a immaginare il prossimo desideroso di guerra o nemico della pace? C’è una guerra che non perché si vergogni di sé – se ne gloria, al contrario – ma per mettersi la divisa da parata e ... 🔗Leggi su ilfoglio.it

